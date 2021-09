Streaming-Chef Mit diesen 14 Kniffen macht Reed Hastings Netflix erfolgreich

1) Also, Regeln und Kontrolle mögen gut sein für Firmen und Industrien, die ihre Mitarbeiter in Schach halten müssen, in denen ohnehin alles nach Schema F funktioniert, das irgendwie eingehalten werden muss. Mit Innovation hat das, so der Glaube, nichts zu tun. Innovative Firmen in innovationsgetriebenen Industrien brauchen Überflieger, „High Performer“, und die wiederum brauchen keine Kontrolle und auch keine Regeln. Dabei gilt: Je weniger durchschnittliche Mitarbeiter in einer Organisation sind, um so besser.