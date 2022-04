Streaminganbieter Netflix und das Wokeness-Problem

Am wichtigsten bei der Auswahl ist den Nutzern aber der Preis: 51 Prozent der Befragten gaben an, dass der ihnen bei der Wahl eines Streaming-Anbieters am wichtigsten sei. Ist die Zahlungsbereitschaft der Nutzer also bald ausgereizt? Netflix immerhin scheint es zunehmend schwerer zu haben, mehr Nutzer für seine Dienste zu begeistern. Denn auch die Konkurrenz wächst. Dass Nutzer auf Dauer mehrere Streamingdienste parallel abonnieren, scheint unwahrscheinlich, wenn der Preis ihnen das wichtigste bei der Auswahl eines Angebots ist.