Streamingdienst Cliq Digital: Was hinter der plötzlichen Streichung der Dividende steckt

Was Kritiker zudem erstaunte: Obwohl die großen Player der Branche wie Disney, Netflix oder Amazon Prime in den USA beheimatet sind, generiert Cliq Digital ausgerechnet in Nordamerika einen Großteil seines Umsatzes. 158 Millionen Euro setzte das Unternehmen 2022 dort um, das entspricht 57 Prozent des Gesamtumsatzes. 2019 waren es erst bescheidene neun Millionen Euro oder 14 Prozent. Damals gab es aber nur eine Cliq-Tochterfirma in Kanada, ein einziger Mitarbeiter war in Nordamerika beschäftigt. Steuern zahlte der Konzern in den USA laut Geschäftsbericht kaum. Wie ist das möglich? „Die Umsatzerlöse in den USA werden hauptsächlich über die Niederlande erzielt. In den USA fällt keine Einkommensteuer an, da wir weder eine US-Einheit noch eine ständige Niederlassung haben, die die Umsatzerlöse aus den digitalen Unterhaltungsdiensten auf dem US-Markt generieren“, teilte Cliq Digital dazu mit.