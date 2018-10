Streamingdienst Netflix baut sein deutschsprachiges Angebot aus

von Peter Steinkirchner 25. Oktober 2018

Im Dezember startet die Krimireihe „Dogs of Berlin“. Doch es soll noch weitere deutsche Serienproduktionen geben: Netflix kündigte auf den Münchner Medientagen fast ein halbes Dutzend deutscher Netflix-Produktionen an. Bild: PR Bild:

Netflix will sein Angebot für den deutschen Markt massiv erweitern und kündigt eine Reihe an neuen, in Deutschland produzierten Serien an. Damit will der US-Streaminganbieter auch der Konkurrenz trotzen.