Zum Jahresende will Netflix jetzt noch mal richtig aufdrehen, neben seinen Serienpremieren hat der Streaming-Service auch mehrere Blockbuster-Filme wie etwa „Don't look up“ mit Hollywood-Superstars wie Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence in der Pipeline. Obwohl der Quartalsbericht die Vorhersagen der Wall-Street-Analysten übertraf, reagierten Anleger verhalten. Die Aktie drehte nachbörslich sogar leicht ins Minus. Allerdings hatte der Kurs zuletzt auch stark zugelegt, so dass die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen günstig ist.



