Streamingdienst Schlägt bei Netflix jetzt die Stunde des Nischensports?

Was unter all dem angekündigten Sport-Content bislang noch fehlt ist Live-Programm. Netflix ist aber schon länger darum bemüht, das zu ändern. Im November berichtete das „Wall Street Journal“, dass Netflix am Wettbieten für die Übertragung der Herrentennis-Turnierserie „ATP World Tour“ beteiligt war. Vor allem die Turnierstopps in Frankreich und Großbritannien hätten den Streamingdienst interessiert – für das europäische Publikum. Auch an Radsport-Übertragungen habe sich Netflix zuletzt interessiert gezeigt. Der „World Surf League“, die seit 2015 die Weltmeisterschaften im Wellenreiten ausrichtet, habe Netflix zuletzt sogar ein Übernahmeangebot unterbreitet.