Streamingdienst: Spotify rechnet mit schwächerem Umsatzwachstum

Der weltgrößte Musik-Streamingdienst Spotify rechnet im Jahr seines Börsengangs mit einem schwächeren Umsatzwachstum. Es werde ein Plus zwischen 20 und 30 Prozent auf maximal 5,3 Milliarden Euro erwartet, teilte Spotify am Montag mit. Der schwedische Konzern peilt für 3. April den Gang aufs New Yorker Parkett an. Im vergangenen Jahr waren die Erlöse noch um 39 Prozent geklettert. Ende des Monats will Spotify zwischen 73 und 76 Millionen zahlende Abonnenten zählen und damit etwa doppelt so viele wie der schärfste Wettbewerber Apple. Zum Jahresende sollen es dann 92 bis 96 Millionen sein.