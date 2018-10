Streamingdienst Tencent Music verschiebt Börsengang

Der chinesische Musikstreamingdienst Tencent Music schiebt Insidern zufolge seinen milliardenschweren Börsengang wegen der fallenden Aktienmärkte auf die lange Bank. Die Musiktochter des Techgiganten Tencent Holdings wolle mindestens bis November warten, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Märkte müssten sich erst stabilisieren. Es war erwartet worden, dass Tencent bereits in der nächsten Woche die mindestens zwei Milliarden Dollar schwere Neuemission bekanntgibt. Es wäre einer der größten Börsengänge eines chinesischen Unternehmens in New York in diesem Jahr.