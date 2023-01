Streamingdienste „Hoffentlich beendet das hier den Videospiel-Fluch“

Die Fallhöhe für die Live-Action-Version von „The Last of US“ dürfte derweil noch deutlich größer als die von „Halo“ sein. Immerhin schätzen Fans an dem Spiel vor allem seine Erzählweise und Atmosphäre. Vor diesem Hintergrund kann jede Adaption eigentlich nur verlieren – auch dann, wenn der Macher des Spiels selbst die Zügel weitgehend in der Hand behält. „Hoffentlich beendet das hier endlich diesen Videospiel-Fluch“, sagt deshalb Neil Druckmann, Erfinder des Spiels und Co-Creator der Serie, in einem „New Yorker“-Porträt über „The Last of Us“.