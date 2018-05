StreetScooter: Post kann sich Börsengang für Elektroauto-Tochter vorstellen

Die Deutsche Post könnte ihre rasch wachsende Elektrotransporter-Tochter StreetScooter an die Börse bringen. KoEr könne sich einen Sprung auf das Börsenparkett für StreetScooter vorstellen, sagte Post-Vorstandsmitglied Jürgen Gerdes am Mittwoch bei der Eröffnung eines neuen StreetScooter-Werks im nordrhein-westfälischen Düren: "Das ist theoretisch denkbar." StreetScooter werde aber nicht rasch an die Börse gehen: "Wir schauen uns die nächsten zwei bis drei Jahre an", sagte er auf eine entsprechende Frage.