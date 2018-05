StreetScooter: Post kann sich Börsengang für Elektroauto-Tochter vorstellen

Die Deutsche Post könnte mit ihrer rasch wachsenden Elektrotransporter-Tochter Kurs auf die Börse nehmen. Ein Börsengang für den Hersteller mit einer Produktionskapazität von aktuell bis zu 20.000 Fahrzeugen sei denkbar, sagte der zuständige Post-Vorstand Jürgen Gerdes am Mittwoch bei der Eröffnung eines neuen StreetScooter-Werks im nordrhein-westfälischen Düren. In den nächsten zwei bis drei Jahren könnte der Fahrzeugproduzent den Sprung aufs Parkett wagen. Aber auch andere Varianten seien denkbar - wie der Einstieg von Finanzinvestoren oder eine Partnerschaft mit einem großen Autobauer. Die Post wolle aber auch in Zukunft bei StreetScooter mitreden: "Wir werden nichts tun, was unsere Flotte in Unsicherheit bringen würde." Denn nach wie vor ist der Bonner Konzern der größte Abnehmer der Fahrzeuge.