Streik bei der Deutsche Bahn Die EVG agiert am Rande des Gesetzes – doch die Alternative wäre die Beamten-Bahn

Wer darauf pocht, dass das Land sich einen Stillstand auf der Schiene nicht leisten kann, appelliert mit Wut im Bauch an die EVG und verkennt das Gesetz. Oder will das Beamtentum der Staatsbahn zurück. Bei der wurde nicht gestreikt. Besser war der Service am Schalter, in den Zügen oder in den Stellwerken aber auch nicht.



Lesen Sie auch: Was der Flix-Chef über das 49-Euro-Ticket denkt