Streik bei Lufthansa Was bedeutet der Ausstand für Flugreisende?

Am Sonntag streikten bereits die Piloten der Lufthansa-Tochter Discover. Bis Montagabend legten sie ihre Arbeit nieder. Sie setzten sich mit ihrem Ausstand für einen Erst-Tarifvertrag ein. Im Gegensatz zu der Auflehnung des Bodenpersonals der Lufthansa waren die Auswirkungen auf den Flugverkehr gering. Am Sonntag waren 10 von 16 in Frankfurt geplanten Abflügen gestrichen worden. Am Montag waren, laut Online-Abflugplan, nur zwei von zwölf Abflügen möglich. Damit verfehlte Discover Airlines das selbstgesetzte Ziel, in Frankfurt 90 Prozent der Mittelstrecke und 30 Prozent der Langstrecke trotz Streiks anbieten zu können. Einige Flüge aus München wurden von der Muttergesellschaft Lufthansa selbst geflogen.



Mit Material von dpa



