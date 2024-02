Streik der Lufthansa Reguliert euch, bevor wir es tun!

Dass Verdi das Bodenpersonal ausgerechnet in den Schulferien zum Warnstreik aufruft, darf man als böswilligen Tabubruch einstufen. Familien, ja Kindern, ihrer Urlaubsreise zu berauben, um ein paar Prozentpunkte mehr Gehalt herauszuholen, das sprengt den Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Schon Anfang Februar, just zu Beginn der Winterferien in Sachsen, hatte Verdi zu Warnstreiks gezielt an sächsischen Flughäfen aufgerufen. Und Ende Juli 2022 hatte Verdi das Bodenpersonal mitten in der Ferienzeit in den Warnstreik geschickt. Die Lufthansa musste etwa 1000 Flüge streichen.