Streikgefahr Machtkampf auf Kosten der Kunden

Weselskys Pfad ist daher nicht akzeptabel – er belastet Pendler und Vielfahrer. Die Bahn hat der GDL mehrfach angeboten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sie hat Angebote verbessert. Am Ende geht es um Details, etwa darum, ob ein Tarifvertrag 28 oder 42 Monate dauert. Ein Moderator könnte schlichten, die GDL müsste nur einschlagen. Selbst Tarifpluralität, also die Existenz von zwei Tarifverträgen für eine Berufsgruppe – was das Tarifeinheitsgesetz an sich ausschließt – wäre möglich. GDL, EVG und Bahn müssten sich nur einigen – das ist lösbar.