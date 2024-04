Streiks in NRW ab Montag „Wir wollen den Fahrgästen damit nicht ins Kreuz treten“

„Auf der Schiene“ ist Michael Ritter seit mittlerweile 15 Jahren. Eigentlich hat er sich mal zum Kaufmann ausbilden lassen und arbeitete danach lange in der Möbelbranche. „Irgendwann wollte ich aber etwas anderes machen“, sagt er. Eines Tages habe er an seinem Lieblingshalteplatz in Essen an der Helenenstraße gesessen, eine Straßenbahn vorbeifahren sehen und gedacht: „Egal, ob die Bahn voll oder leer ist – die verdienen ihr Geld“, sagt Ritter. Also bewarb er sich und bekam den Job.