Streit über Nutzungsgebühr Kommt jetzt das Ende der E-Scooter in Deutschland?

Tier-Deutschlandchef Philipp Haas ist Fan des 1. FC Köln und hält eine Kaffeetasse des Klubs in der Hand, als er sagt: „Mir hat im Gerichtssaal das Herz geblutet.“ In Köln sei ein Miteinander auf Augenhöhe nicht mehr gegeben, so Haas. Mit einer Flottengröße von knapp 80.000 E-Scootern ist Tier derzeit Marktführer in Deutschland. 35 Millionen Mal wurden die Scooter des Unternehmens 2022 in Deutschland ausgeliehen, teilt die Firma mit. Tier ist in mehr als 100 deutschen Städten aktiv. Nach dem Urteil hieß es, Tier halte sich die Option eines Abzugs aus Köln offen.