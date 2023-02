Streit über Nutzungsgebühr Kommt jetzt das Ende der E-Scooter in Deutschland?

Ob die E-Scooter-Verleiher in Deutschland überleben können, hängt auch davon ab, wie schnell und effektiv sie Maßnahmen gegen missbräuchliches Verhalten umsetzen. In vielen Städten haben sie per Geofencing (Einrichtung von Sperrzonen) die Zahl der in Gewässern versenkten E-Scooter reduziert. In der Vergangenheit hatten etwa in Köln Taucher eine dreistellige Zahl von Tretrollern aus dem Rhein geholt.