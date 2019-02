Streit um ARD und ZDF N-tv-Chef: „Wir brauchen mehr Luft zum Atmen“

Weil also auf mittlere Sicht die Werbeeinahmen bei den Privatsendern zurückgehen, soll die Politik auch ARD und ZDF zurechtstutzen?

Das ist eine zu einfache Lesart. Man muss doch das ganze Bild sehen. Schon in wenigen Jahren werden wir hierzulande auch beim Thema Bewegtbild auf der einen Seite US-Giganten wie Facebook und YouTube haben mit ihren gewaltigen finanziellen Mitteln. Und auf der anderen Seite wuchert ein eh schon überbordendes öffentlich-rechtliches Angebot auf allen Übertragungswegen. Und zwischen diesen Blöcken stecken die Privatsender, die drohen, zerrieben zu werden, wenn hier nicht eine gestaltende Ordnungspolitik für faire Rahmenbeingen sorgt. Vor wenigen Wochen erst ist der Musiksender Viva eingestellt worden. Wenn das so weitergeht, ist zu befürchten, dass dies nicht der einzige Kanal bleibt, dem Sendeschluss droht. All das geht am Ende zu Lasten der Verbraucher, denen nicht mehr die großartige Vielfalt an Angeboten, die heute den deutschen Medienmarkt ausmacht, zur Verfügung stehen würde.