Möglicherweise haben sogar beide Unternehmen recht. Die Deutsche Bahn ist sich ihrer Doppelrolle durchaus bewusst. Sie weiß, dass Wettbewerbshüter und Politiker genau hinschauen, ob die Bahn-Mitarbeiter Wettbewerber im Netzzugang benachteiligen.



Gleichwohl ist die Konzernstruktur der Deutschen Bahn immer nur eine Second-Best-Lösung: Ein Bahnchef kann ja per se nicht gleichzeitig an hohen Trasseneinnahmen etwa durch die Zunahme von Wettbewerbern interessiert sein und sich auf der anderen Seit ein Monopol in der Fernverkehrssparte wünschen.