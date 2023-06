Streit um Huawei Tim Höttges hat seinen Schröder-Moment

Wirtschaftliche Interessen vor die nationale Sicherheit zu stellen ist langfristig selten klug. Wer erinnert sich nicht an Gerhard Schröder, der selbst nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine noch kein Problem in seiner Freundschaft mit Russland sehen konnte. Er hielt in einem Interview mit der New York Times im April 2022 noch daran fest, die Beziehungen zu Russland aufrechtzuerhalten: „Es geht nicht nur um Öl und Gas, sondern auch um seltene Erden. Das sind Rohstoffe, die nicht so leicht zu ersetzen sind.“