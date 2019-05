Streit um SPD-Grundrente Hoteliers laufen Sturm wegen Mövenpick-Steuer

Zwar schimpfte die Übernachtungsbranche nach der Steuersenkung zunächst. Weil damals der Satz auf Nebenleistungen wie das Frühstück bei 19 Prozent blieb, müssten Sie mühsam ihre Abrechnungssysteme und die Rahmenverträge mit Firmenkunden anpassen. Doch mittlerweile erweist sich die Steuerhilfe als einer der Gründe für den Aufschwung der Branche. Immerhin haben die gut 40.000 Hotels und Pensionen laut Dehoga in den vergangenen zehn Jahren gut 60.000 neue Stellen geschaffen. Dank des Wachstums hätten die Beherbergungsbetriebe laut Steuerstatistik trotz der niedrigeren Steuer dem Fiskus fast eine halbe Milliarde Euro mehr überwiesen als vor der Senkung. Zu guter Letzt werde übersehen, dass viele Städte noch eine Übernachtungsabgabe von mehreren Euro pro Urlauber und Nacht erheben.



Gerade für internationale Hoteliers wie Thomas Willms gehen die negativen Wirkungen einer höheren Steuer jedoch weit darüber hinaus. Der Chef der Deutschen Hospitality, die von Frankfurt aus Marken wie Steigenberger Intercity und Jaz steuert, sieht in einer höheren Steuer ein Signal der politischen Abschottung Deutschlands. „Die internationale Investitionsbereitschaft in den deutschen Tourismus wird durch eine erhöhte Steuer sinken, was auch dazu führen wird, dass es für alle Branchen noch schwieriger wird, Arbeitskräfte zu bekommen“, lässt er ausrichten. Für ein Land wie Deutschland, dass von seiner starken internationalen Vernetzung lebt, sei die Anhebung darum das falsche Signal.