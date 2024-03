Strukturwandel Wie ein Backofenbauer dem Bäckereisterben trotzt

Die Geschichte der Firma beginnt vor über 300 Jahren, was Heuft laut Unternehmensangaben zum ältesten Backofenbauer der Welt macht. Bell wählte der Gründer als Standort aus, da wegen eines Vulkanausbruchs in der Gegend eine Menge Tuffstein zu finden war, der sich besonders gut für den Backofenbau eignet. Das zog nicht nur Heuft, sondern weitere Dutzende Backofenbauer an, die Bell und auch die „Beller Öfen“ weltweit bekannt machten. 1945 noch gab es mehr als 20 Backofenbauer in dem kleinen Dorf in der Eifel. Als später effiziente Stahlöfen in Mode kamen, verschliefen viele Firmen den Wandel. Heufts Vorfahren hingegen erkannten den Trend früh und verbreiterten das Portfolio, bevor Thomas Heuft es 2005 dann wieder radikal verkleinerte. Heute ist die Firma der einzig relevante Backofenbauer in Bell und neben Miwe, Debag, Wiesheu sowie Werner & Pfleiderer nur noch eine von fünf wichtigen Playern auf dem umkämpften deutschen Markt.