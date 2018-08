Studie Kommunale Betriebe verheimlichen häufig Managergehälter

Die Offenlegung sei in den Stadtstaaten Hamburg (65,5 Prozent), Berlin (42,3 Prozent), Bremen (37,8 Prozent) und in den nordrhein-westfälischen Stadt- und Landkreisen (34,4 Prozent) deutlich höher als in anderen Bundesländern. Im Mittelfeld liegen den Angaben zufolge Bayern mit 10,2 und Baden-Württemberg mit 8,4 Prozent. Schlusslichter seien Thüringen (3,6 Prozent), Rheinland-Pfalz (1,3 Prozent) und Brandenburg mit 0,8 Prozent.

In Deutschland gibt es nach Angaben der Wissenschaftler über 16.000 öffentliche Unternehmen, 6.137 wurden davon in der Studie untersucht. Dabei ging es um Stadtwerke, Nahverkehrs- und Bäderbetriebe oder auch Kultureinrichtungen.