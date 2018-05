Studie: Zwei von drei Unternehmen engagieren sich gesellschaftlich

Ähnlich vielfältig sind die Bereiche, in denen Unternehmen in Deutschland helfen wollen: 58 Prozent engagieren sich im Sport, 46 Prozent für Bildung und Erziehung. Immerhin je ein Drittel ist in den Bereichen Soziales sowie Freizeit und Geselligkeit gesellschaftlich engagiert, ein Viertel setzt sich für Kunst und Kultur ein.