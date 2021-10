Studio Babelsberg „Wert des Studios dürfte weiter steigen“

TREP ist die Immobilientochter des US-Fonds TGP Capital aus Fort Worth im US-Bundesstaat Texas. TPG verwaltet eigenen Angaben zufolge ein Vermögen von gut 108 Milliarden US-Dollar. Der Fonds ist unter anderem mit rund 44 Prozent an Vice Media beteiligt, hält die Mehrheit an dem Software-Hersteller McAfee und auch 30 Prozent an dem Fernseh-Satellitenbetreiber DirecTV. In der Sparte Real Estate hat man unter anderem in die deutsche Hotelkette A&O investiert. TREP verfüge über ein verwaltetes Vermögen von 5,6 Milliarden US-Dollar.