Suche auf den Philippinen Geschasster Wirecard-Vorstand Marsalek im Visier der Ermittler

Die Staatsanwaltschaft München ermittelt bei Wirecard wegen des Verdachts der Bilanzfälschung und der Marktmanipulation. Der in den fast zwei Jahrzehnten unter Brauns Führung stark gewachsene Dienstleister für bargeldlose Zahlungen hatte Anfang der Woche eingeräumt, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro auf Konten in Asien aller Wahrscheinlichkeit nach nicht existiert. Braun hatte sich am Montag den Behörden in München gestellt. Auch die Philippinen ermittelten gegen Marsalek und weitere Personen, die möglicherweise in den Wirecard-Bilanzskandal verwickelt sind.