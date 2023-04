Südewo-Wohnungsportfolio Vonovia schließt Milliarden-Deal mit US-Investor Apollo

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia verkauft für eine Milliarde Euro eine Minderheitsbeteiligung an seinem „Südewo“-Wohnungsportfolio in Baden-Württemberg an den US-Finanzinvestor Apollo. Die Transaktion könnte eine Signalwirkung für den kriselnden deutschen Immobilienmarkt haben, in dem es angesichts hoher Zinsen und fallender Immobilien-Preise in den vergangenen Monaten kaum noch zu größeren Verkäufen gekommen war. Die Transaktion „untermauert die Werthaltigkeit unseres Portfolios“, bilanzierte Vonovia-Chef Buch.