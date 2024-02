Super Bowl 2024 „Die Super-Bowl-Werbeslots sind die begehrtesten auf der ganzen Welt“

Bereits seit Tagen wird in den sozialen Netzwerken und in den Medien darüber spekuliert, ob Swift es pünktlich zum Endspiel aus Tokio nach Las Vegas schafft. Denn knapp 24 Stunden vor dem Super Bowl tritt die Sängerin in der Hauptstadt im Rahmen ihrer Eras-Tour auf. Sogar die japanische Botschaft meldete sich dazu zu Wort und versicherte, dass Swift nach dem Konzert noch in den Flieger springen kann. So oder so werden viele „Swifties“ einschalten, um zu schauen, ob es ihr Idol pünktlich zum Spiel schaffen wird. Zudem vermuten einige TikTok-Nutzer, dass Swift in der Halbzeitshow zusammen mit dem eigentlichen Act Usher auftreten könnte. Für die Unternehmen bedeutet das: Ein noch breiteres Publikum, welches ihre Werbung sehen wird.



Lesen Sie auch, wie Taylor Swift zur Milliardärin wurde