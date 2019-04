Sympathisch – und manchmal langsam Was taugt das Sammeltaxi Moia wirklich?

8.50 Uhr. Ich möchte meine beiden Kinder zum vier Kilometer entfernten Kindergarten bringen. Zum Fahrradfahren ist es noch zu kalt. Also lade ich die Moia-App herunter, die Registrierung ist sehr einfach. Die App will meinen Start -und Zielpunkt wissen, die Zahl der Passagiere. Auch Kindersitze gibt es. Doch dann das erste Ärgernis: Es gibt nur einen Kindersitz – ich brauche aber zwei. So muss ich selbst noch eine Sitzerhöhung mitnehmen. Nun soll ich angeben, ob ich jetzt, in mehr als fünf oder in mehr als zehn Minuten bereit bin, aufzubrechen. Wir sind jetzt bereit – und wie! Bei meinen Kindern steigt die Vorfreude darauf, mit dem „Elektro-Bus“ vor der Kita vorzufahren. Doch dann die Enttäuschung: „Sorry, unsere Bewegung ist gerade in vollem Gange!“ verkündet die App. Alle Moias seien gerade ausgebucht. Ich probiere es eine viertel Stunde lang. Zwischenzeitlich zeigt mir die App sogar eine Fahrtmöglichkeit an, zum Preis von 8 Euro. Aber als ich das Angebot annehmen will, kommt wieder die Überlastungs-Nachricht. Wir geben auf und steigen grummelnd ins eigene Auto.