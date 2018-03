Symphony of the Seas: Die nächste Stufe der Gigantomanie

Die „Scenic Eclipse“, die ebenfalls in diesem Jahr erstmals in See sticht, besitzt sogar einen eigenen Hubschrauber und ein U-Boot. So sollen die Gäste ihre Umgebung in all ihren Facetten wahrnehmen können. Das Schiff soll die Eismeere an der Arktis und Antarktis ansteuern. Allerdings ist das Erlebnis besonders Wohlhabenden vorbehalten: Selbst die kleinste Kabine für die zweiwöchige Arktis-Kreuzfahrt kostet bereits 10.000 Euro.