T-Mobile US/Sprint : Preise sollen trotz Fusion stabil bleiben

Die fusionswilligen US-Mobilfunkkonzerne T-Mobile US und Sprint haben vor einem Ausschuss des US-Senats für ihr Vorhaben geworben. Der Zusammenschluss würde zu zusätzlichen Arbeitsplätzen, nicht aber zu Preisanhebungen führen, erklärten die Unternehmen am Mittwoch. So seien die beiden Marktführer Verizon und AT&T deutlich größer und diversifizierter und hätten dadurch eine deutlich bessere Kostenstruktur, sagte John Legere, Chef der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US. Daher könne ein fusioniertes Unternehmen T-Mobile US/Sprint keinesfalls so agieren wie die Rivalen.