T-Mobile US Sprint taumelt - und gefährdet die Fusionspläne der Telekom

Die Probleme spricht Sprint sogar offen aus: In einem Schreiben an die Wettbewerbsbehörde FCC stellt der Anbieter sich selbst ein miserables Zeugnis aus. Das Netz sei löchrig, Kunden wendeten sich ab, neue Einnahmequellen seien nicht in Sicht, heißt es in dem Brief schonungslos. Man habe die selbstgesteckten Ziele der vergangenen Jahre „deutlich verfehlt“. Die Schlussfolgerung des Sprint-Managements, um für eine Fusion mit T-Mobile US zu werben: „Als eigenständiges Unternehmen ist unsere Zukunft in Gefahr.“