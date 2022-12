Tag 3 im Wirecard-Prozess: „Die Wirecard brannte de facto in allen Bereichen“

Jetzt also Bellenhaus. Je länger er spricht, desto fester wird seine Stimme, desto lauter spricht er. Er greift Braun an, beschreibt ihn als machtbewussten Chef, der das Unternehmen kontrolliert hat, an dem sich alles ausgerichtet hat. „Dr. Braun hatte ein überwältigendes Talent, Geschichten zu erzählen und Jan Marsalek hatte einen unglaublichen Instinkt für das, was in anderen vorging. Wo Dr. Braun war, war Jan Marsalek meist nicht weit.“ Er sieht ihn als Mastermind des Milliardenbetrugs. Als denjenigen, der irre Wachstumsziele vorgab – die nur mit gefälschten Zahlen zu erreichen waren.