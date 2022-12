Tag 4 im Wirecard-Prozess Jetzt sind die Fronten im Wirecard-Prozess endgültig klar

Das Geld, mit dem Braun die Existenz von TPA-Geldern belegen will, sei zum Großteil von Wirecard selbst gekommen. Die Transaktionen habe Braun persönlich freigegeben. Bellenhaus lässt einen Chat an die Wand projizieren, es ist ein Signal-Chat zwischen Jan Marsalek und einer Mitarbeiterin aus einer Zeit, in der Bellenhaus offenbar Probleme machte. „Soll ich mal an Dr. Braun schreiben“, fragt die Mitarbeiterin Marsalek. „Gute Idee“, antwortet Marsalek.

Bellenhaus will damit belegen, dass Braun auf ihn Einfluss genommen hat, dass er ihn gelenkt hat. Ob sich das mit dem Chat wirklich nachweisen lässt, bleibt offen. Braun sei die Kontroll- und Steuerungsinstanz gewesen, sagt Bellenhaus.