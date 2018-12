 Takeaway.com und Delivery Hero: „Kein Fall für eine schnelle Freigabeentscheidung“

Das Übernahmekonstrukt an sich scheint etwas undurchsichtig: Die Delivery Hero Germany GmbH und die Foodora GmbH gehen an Takeaway.com – im Gegenzug erhält die Muttergesellschaft Delivery Hero SE eine Beteiligung in Höhe von 18 Prozent an Takeaway.com im Wert von 422 Millionen Euro und 508 Millionen Euro in bar. Wie bewerten Sie dieses Konstrukt?

Dass der Erwerber teilweise mit Anteilen am eigenen Unternehmen bezahlt, ist verbreitete Praxis. Ein besonders prominentes Beispiel für ein solches Konstrukt ist der Erwerb von WhatsApp durch Facebook. Aus wettbewerblicher Sicht ist nicht entscheidend, wie sich der Kaufpreis zusammensetzt, sondern ob es nach dem Deal weniger Wettbewerb gibt. Davon ist hier – beim Erwerb von Delivery Hero durch Takeaway – auszugehen.