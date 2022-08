Tarifeinigung von Lufthansa und Verdi Eine fast unwürdige Show

Wie es besser geht, zeigt ein Wettbewerber in Neu-Isenburg, keine zehn Kilometer von der Lufthansa-Konzernzentrale am Frankfurter Flughafen. Der Ferienflieger Condor und sein Chef Ralf Teckentrup haben nicht nur in der Krise weit mehr auf Kooperation und weniger auf Konfrontation gesetzt als Lufthansa. Jetzt bietet sie ihren 4000 Mitarbeitern eine spürbare Erhöhung in der Größenordnung der aktuellen Inflationsrate, obwohl bei Deutschlands zweitgrößter Airline derzeit keine Gehaltsverhandlungen anstehen.



Dieser Beitrag entstammt dem WiWo-Newsletter Daily Punch. Der Newsletter liefert Ihnen den täglichen Kommentar aus der WiWo-Redaktion ins Postfach. Immer auf den Punkt, immer mit Punch. Außerdem im Punch: der Überblick über die fünf wichtigsten Themen des Tages. Hier können Sie den Newsletter abonnieren.