Zu vor hatte die Deutsche Bahn der EVG eine Schlichtung vorgeschlagen. „Damit soll der Tarifkonflikt ohne weitere Streiks in der Ferienzeit beigelegt werden“, teilte die Bahn am Mittwoch mit. „Eine Lösung am Tisch ist im Sinne der Mitarbeitenden und der Fahrgäste.“ Im Gespräch mit der „Augsburger Allgemeinen“ sagte der für den Personenfernverkehr zuständige Deutsche-Bahn -Vorstand Michael Peterson: „Wir waren fast fertig, ein Abschluss war bereits zum Greifen nah.“ Die Eskalation der EVG komme zur Unzeit, da die Sommerferien vor der Tür stehen. „Die neuerlichen Streikdrohungen verunsichern alle Menschen, die bei ihren Reiseplanungen auf die Bahn gesetzt haben.“ Die Bahn hat die Gewerkschaft eigenen Angaben zufolge um Rückmeldung bis Freitag gebeten. Die Gewerkschaft kündigte an, den Vorschlag zu prüfen, sobald dieser eingegangen sei, äußerte sich darüber hinaus aber zunächst nicht.