Tarifkonflikt GDL-Mitglieder stimmen für unbefristete Streiks: Das müssen Bahnkunden wissen

Bei der Deutschen Bahn drohen im kommenden Jahr mehrtägige Streiks mit Tausenden Zugausfällen. Die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL machten per Urabstimmung den Weg für unbefristete Arbeitskämpfe frei, wie GDL-Chef Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte.