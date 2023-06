Tarifkonflikt Verhandlungen zwischen Bahn und EVG werden fortgesetzt

Nach Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist in den Tarifverhandlungen weiterhin die Laufzeit der entscheidende Knackpunkt. „Der schwierigste Punkt ist nach wie vor die Laufzeit, also in welchem zeitlichen Rahmen Gehaltserhöhungen erfolgen sollen”, sagte EVG-Chef Martin Burkert dem Nachrichtenportal „t-online”. Die Gremien der Gewerkschaft seien in den „letzten Zügen der Bewertung bisheriger Verhandlungsergebnisse”. „Diesen Donnerstag entscheidet der EVG-Bundesvorstand als oberstes Gremium über das weitere Vorgehen inklusive etwaiger Streiks”, sagte Burkert.



DB und EVG hatten in der vergangenen Woche an fünf Tagen in Folge über eine Lösung des Tarifkonflikts diskutiert und die weiteren Verhandlungen dann am Freitag auf die laufende Woche vertagt.