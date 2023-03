Tarifkonflikt Warnstreiks an Airports Düsseldorf und Köln/Bonn gestartet

17. März 2023 | Quelle: dpa

Streikende Flughafenmitarbeiter stehen auf im Terminal. An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln/Bonn, haben ganztägige Warnstreiks begonnen. Bild: dpa Bild:

Vorerst keine Einigung in den Tarifverhandlungen: An den beiden größten Flughäfen in NRW, Düsseldorf und Köln/Bonn, haben Warnstreiks begonnen. Auf was sich Reisende nun einstellen müssen.