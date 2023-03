Tarifstreit Gewerkschaft ruft zu weiteren Warnstreiks bei Post auf

Die Warnstreiks sollten den Angaben zufolge am 2. März frühmorgens beginnen und am 4. März abends enden. Es würden Zustellstützpunkte bestreikt, viele Brief- und Paketsendungen im Südwesten Deutschlands könnten in den kommenden Tagen nicht ausgeliefert werden.



In dem Konflikt sind die Fronten verhärtet. Die Gewerkschaft Verdi hatte eine bis zum 8. März laufende Urabstimmung gestartet, die über einen unbefristeten Streik entscheiden soll. Für die 160.000 Briefträger, Paketzusteller und andere Beschäftigte im Inland war der Tarifvertrag zum Jahreswechsel ausgelaufen. In den vergangenen Wochen hatte Verdi mit Warnstreiks den Druck erhöht, Millionen von Sendungen waren erst verspätet zugestellt werden.