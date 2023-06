Tarifstreit mit der Bahn Für die EVG stellt sich die Sinnfrage

Ob es zu einer Schlichtung kommt, entscheiden die EVG-Mitglieder erst in ein paar Wochen per Urabstimmung. Lehnen sie den Kompromiss ab, gehen die unbefristeten Arbeitskämpfe erst richtig los – dann könnten Busse und Züge tagelang still stehen. Stimmen die Mitglieder für eine Schlichtung, sind weitere Streiks aber ebenfalls nicht unwahrscheinlich. Das liegt an der besonderen Konstellation der Bahn-Gewerkschaften. Für die EVG geht es bei dieser Tarifrunde nicht nur darum, Zugbegleiter und Lokführer vor der Inflation zu schützen und für sie etwas herauszuholen. Die Gewerkschaft muss auch zeigen, dass sie diese Aufgabe besser erfüllt als die Konkurrenz.