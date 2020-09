Tarifstreit Post und Verdi einigen sich auf fünf Prozent mehr Lohn in zwei Stufen

Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich mitten in der Coronakrise auf Lohnerhöhungen für die 140.000 Tarifbeschäftigten verständigt. Die Einigung sehe bei einer Laufzeit von 28 Monaten vor, dass die Löhne und Gehälter zum 1. Januar 2021 um drei Prozent und am 1. Januar 2022 noch einmal um zwei Prozent steigen, teilten Post und Verdi am Mittwoch mit. Zusätzlich zu den tariflichen Lohn- und Gehaltserhöhungen sollen Vollzeitbeschäftigte im November 2020 eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro erhalten, hieß es weiter. Der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen wurde bis Ende 2023 verlängert.