Tarifstreit Ryanair-Piloten wollen am 10. August streiken

Beim Billigflieger Ryanair bahnt sich wegen des Tarifstreits in mehreren Ländern für den 10. August eine Streikwelle von Piloten an. Die irische Pilotengewerkschaft Forsa/IALPA kündigte am Donnerstag an, gleichzeitig mit den Kollegen aus Schweden und Belgien am Freitag nächster Woche die Arbeit niederzulegen. Der Tarifstreit spitzte sich vergangene Woche zu: Ryanair hatte wegen vorangegangener Streiktage der Piloten angekündigt, insgesamt 300 Arbeitsplätze in Dublin abzubauen.