Tarifstreit Ryanair-Vorstand setzt auf Einigung bis Weihnachten

Die Billig-Fluggesellschaft Ryanair will den Tarifstreit in Deutschland bis Jahresende beilegen. "Das erwarte ich noch vor Weihnachten", sagte Vertriebsvorstand Kenny Jacobs beim fvw-Reisekongress am Dienstag in Köln. Er sei zuversichtlich, dass bis dahin auch alle Piloten in Deutschland Ryanair-Verträge hätten. Die Billig-Fluglinie wolle zudem in der Bundesrepublik weiter wachsen. Zwar habe die Lufthansa als größte deutsche Airline eine führende Position, doch sei für Billig-Flieger noch Raum, um ihren Marktanteil auszubauen.