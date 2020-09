Tarifstreit: Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks bei der Deutschen Post auf

Bereits am Mittwoch und Donnerstag hatte es in Baden-Württemberg Warnstreiks gegeben, die am Freitag unterbrochen worden waren. Für Samstag rief Verdi auch in Brandenburg zu Arbeitsniederlegungen auf. Betroffen seien hier unter anderem die Paketzentren sowie die Briefzustellung in Potsdam, teilte die Gewerkschaft mit.