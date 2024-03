Tarifverhandlungen Bahnstreik: GDL streikt ab Donnerstag im Personenverkehr

Danach werde es weitere Streiks ohne Ankündigungen als sogenannte Wellenstreiks geben, so Weselsky. Das bedeutet, dass die GDL die Bahn und somit auch Zugreisende nicht mehr 48 Stunden vorab über den Streik informieren will. „Damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr“, so Weselsky. Die Bahn werde keinen Notfahrplan mehr einsetzen können. Ob die GDL auch in den Osterferien, die in einigen Bundesländern demnächst beginnen, streiken will, wollte der GDL-Chef nicht verraten.