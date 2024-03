Tarifverhandlungen Bahnstreik: GDL streikt ab Donnerstag wieder für 35 Stunden

Bahnkunden müssen sich wieder auf tausende Zugausfalle und Verspätungen einstellen: Nach dem Scheitern der jüngsten Tarifverhandlungen verkündete der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, am Montagvormittag, dass die GDL-Mitglieder wieder ihre Arbeit niederlegen werden. Von Mittwochabend 18:00 Uhr an im Güterverkehr und ab Donnerstag 02:00 Uhr im Personenverkehr werde man streiken – und zwar 35 Stunden lang. Danach werde es weitere Streiks ohne Ankündigungen als sogenannte Wellenstreiks geben, so Weselsky.