Tarifverhandlungen beginnen GDL versus Deutsche Bahn: Was auf Pendler zukommt

Tiefer Einstieg in die Tarifverhandlungen oder schnelle Eskalation mit Aufruf zum Arbeitskampf? Gerade einmal drei Monate ist es her, dass sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) nach zähen Verhandlungswochen und einer Schlichtung auf einen Tarifkompromiss geeinigt haben. Zwei Mal legte die EVG in der Zeit per Warnstreik den Bahnverkehr in Deutschland lahm. Nun müssen Kundinnen und Kunden wieder bangen, ob ihre Züge fahren: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und die Deutsche Bahn verhandeln ab Donnerstag in Berlin über einen neuen Tarifvertrag.